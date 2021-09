Bruno Procopio (4/5) : "J’écoute du Rameau tous les jours !"

Dans ce 4ème volet de nos entretiens, Bruno Procopio revient sur le label discographique qu’il a crée en 2006 et sur les ensembles musicaux qu’il a fondé et pensé pour un certain répertoire, celui de la musique coloniale avec des compositeurs tels que Marcos Portugal, Nunes Garcia.

Bruno Procopio, claveciniste et chef d'orchestre, © Eduardus Lee