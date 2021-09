Bruno Mantovani, compositeur (2/5) : "Je déteste les compositeurs amnésiques"

Premières compositions et études au Conservatoire de Paris, c’est ce qui occupera ce deuxième épisode des Grands Entretiens avec Bruno Mantovani.

Programmation musicale

Bruno Mantovani

Turbulences

Ensemble TM+

Direction : Laurent Cuniot

CD Aeon

Giacinto Scelsi

4 pezzi su una nota sola « I. »

Ensemble 2e2m

Direction : Luca Pfaff

Editions RZ

Daniel Tosi

Phonic Design « I. Régulier et vif »

Diego Tosi, violon

CD Solstice

Luciano Berio

O King

Lucile Richardot, mezzo-soprano

Direction : Geoffroy Jourdain

CD Harmonia Mundi

John Dowland

Can she excuse my wrongs

Damien Guillon, contre ténor

Eric Bellocq, luth

CD Alpha Clacssics

Bruno Mantovani

Le Grand Jeu

Thierry Miroglio, percussions

CD Naxos