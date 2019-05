Bojan Z (2/5) : "Ce concert a complètement changé la scène musicale de Belgrade"

Le pianiste Bojan Z évoque son parcours personnel et musical avec Yvan Amar.

Programme musical

Bojan Zulfikarpasic, Night thing

Bojan Z Quartet : Bojan Zulfikarpasic, Julien Lourau, Marc Buronfosse, François Merville

Label Bleu LBLC 6590

Oregon, The Rapids

ECM 811 711-2

Pat Metheny, Song for Bilbao

Pat Metheny Group

ECM 812 510-1

Bojan Zulfikarpasic, No Name Valse

Bojan Z Quartet : Bojan Zulfikarpasic, Julien Lourau, Marc Buronfosse, François Merville

Label Bleu LBLC 6565

Quincy Jones, Stuff Like That

Charlie Wilson, Ray Charles, Brandy, Chaka Khan et Ashford & Simpson

Qwest Records 9362-45875-2

Bojan Zulfikarpasic, Groznjan Blue

Bojan Z Trio : Bojan Zulfikarpasic (piano), Scott Colley (contrebasse), Nasheet Waits (batterie)

Label Bleu LBLC 6654

Bojan Zulfikarpasic, Yopla !

Bojan Z Quartet : Bojan Zulfikarpasic, Julien Lourau, Marc Buronfosse, François Merville

Label Bleu LBLC 6590

Duke Ellington, Purple Gazelle

Bojan Z Trio : Bojan Zulfikarpasic (piano), Scott Colley (contrebasse), Nasheet Waits (batterie)

Label Bleu LBLC 6654