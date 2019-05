Bojan Z (1/5) : "C'est avec ces sons-là que je m'endormais presque tous les soirs"

Le pianiste Bojan Z évoque son parcours personnel et musical avec Yvan Amar.

Programme musical

Bojan Zulfikapasic, Multi don kulti

Label Bleu LBLC 6624

Ensemble Sveti Sava, Vesele sopske igre

Arc Music EUCD 2329

Kalesijski Svuci, Ramino kolo

Globe style CDORBD 074

Branko Krsmanovic Group, 11/8 - Skopsko

Arc Music EUCD2765

Bojan Zulfikapasic, Bohemska

Universal Music 2793197

The Beatles, Love you to

Parlophone CDP 7464412

Oscar Peterson, Blues etude

Oscar Peterson (piano), Joe Pass (guitare), Niels Pedersen (contrebasse)

Pablo Records PABL J33J-20015

Chick Corea, Hymn for the Seventh Galaxy

Return to forever : Chick Corea, Stanley Clarke, Lenny White, Bill Connors

Captation de Concert / Copie privée