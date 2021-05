Betsy Jolas (3/5) : "Un compositeur c'est quelqu'un qui ne peut pas s'arrêter, ça travaille tout le temps !"

En 1946, Betsy Jolas revient vivre en France et intègre le Conservatoire national supérieur de Paris où elle étudie le contrepoint, la fugue et la composition avec Darius Milhaud et Olivier Messiaen. Quelques années plus tard, elle assiste à la fondation du Domaine Musical par Pierre Boulez...

La compositrice franco-américaine Betsy Jolas, © AFP / Jacques Demarthon