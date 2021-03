Bernard Lubat (1/5) : "Le rythme, c'est le moyen de transport de la musique"

Né à Uzeste en 1945, Bernard Lubat commence à jouer de la batterie à 5 ans lors des bals organisés au café-dancing familial, L'Estaminet : "J'ai grandi ici, j'ai fait mes premiers tempos de batterie ici pendant des mambos, des passos... ils m'ont mis au boulot les parents !"

Bernard Lubat prend aussi des cours de piano et d'accordéon. A 14 ans, après avoir passé son certificat d'études, ilintègre le Conservatoire de Bordeaux, d'abord en classe de piano, puis en classe de percussion avec Jean Courtioux. Ce dernier lui fait découvrir le jazz : "Count Basie, Milt Jackson... Il me donne l'adresse du disquaire, Cours de l'Intendance à Bordeaux, j'achète des disques... et là je tombe par terre !" En 1961, Bernard Lubat est admis au Conservatoire supérieur de Paris, d'où il sort avec un 1er prix de percussion.

"Je n'ai pas de pot parce-que je suis né pendant un bal ; ça m'a m'a marqué toute ma vie pour la suite."

Bernard Lubat

