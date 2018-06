Bernard Foccroulle (4/5) "Il faut sortir l’opéra de son cadre majestueux"

Le compositeur et organiste Bernard Foccroulle évoque son parcours personnel et musical avec la productrice Judith Chaine.

L’opéra n’est pas forcément un genre qui s’accommode du compromis. Il faut de temps en temps une friction, une dissonance entre le texte et la musique, et la manière dont un metteur en scène et un chanteur vont interpréter une œuvre. (Bernard Foccroulle)

Bernard Foccroulle, Directeur général du Festival d'Aix-en-Provence.

Le 70e anniversaire du Festival d'Aix-en-Provence du 4 au 24 juillet 2018.

Programmation :

Programmation musicale

♫ George Benjamin

Etudes : Relativity rag (1984)

George Benjamin

NIMBUS RECORDS NI 5713

♫ Philippe Boesmans

Fanfare II - pour orgue

Bernard Foccroulle, piano

RICERCAR RIC 209

♫ Jules Massenet

Manon : Bravo mon cher, succès complet !; Épouse quelque brave fille

José van Dam, baryton-basse

Roberto Alagna, ténor

Orchestre symphonique du Théâtre de la Monnaie

Direction Antonio Pappano

EMI 5570052

♫ CLaudio Monteverdi

Orfeo

Chorégraphie Trisha Brown

Direction musicale René Jacobs

Extrait Youtube

♫ Philippe Boesmans

Wintermärchen : « Ihr Götter blickt herab » (Acte IV Sc 3)

Susan Chilcott, soprano

Cornelia Kallisch, mezzo-soprano

Orchestre symphonique du Théâtre de la Monnaie

Direction Antonio Pappano

DGG 469559-2

♫ Jacques Offenbach

La Gaité parisienne : Le Duel

Orchestre national de l'Opéra de Monte-Carlo

Direction Manuel Rosenthal

EMI 7631362

♫ Jean-Sébastien Bach

Cantate BWV 244a : Klagt Kinder klagt es aller Welt : Klagt Kinder klagt es aller Welt (1ère partie)

Pygmalion

Direction Raphaël Pichon

HARMONIA MUNDI HMC 902211

♫ George Benjamin

Written on skin : Agnès puts on her shoes steps (Partie II Sc 10)

Barbara Hannigan, soprano

Orchestre de Chambre Mahler

Direction George Benjamin

NIMBUS NI 5885/6