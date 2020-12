Bernard Cavanna (1/5) : "J’ai découvert la musique en écoutant mon grand-père allemand jouer de l’accordéon"

Né en 1951 à Nogent-sur-Marne, Bernard Cavanna se situe à la croisée des cultures occidentales. Fils et petit-fils d’émigrés, l’univers musical du compositeur cultive le contraste, entre écriture savante et résurgences populaires.

Issu d'une famille d'immigrés, d’un père italien, maçon-carreleur, et d’une mère allemande, Bernard Cavanna grandit 56 rue Théodore Honoré, à Nogent-sur-Marne. Un pan de son enfance dépeint en 2010 par la caméra de Delphine de Blic dans le documentaire : La peau sur la table...

La musique entre dans la vie du futur compositeur par l'observation silencieuse de son grand-père jouant de l'accordéon, ou encore par l'écoute des Impromptus de Schubert joués des mains usées de sa mère. Il découvrira plus tard, à l’âge de 9 ans, les jeux harmoniques de son professeur de piano, Anne Costes.

Karl Koop Konzert - version pour accordéon et orchestre de chambre

Au-dessus de la résidence de ma mère, vivait une professeur de musique, qui, contre du lait de chèvre, l’autorisait à jouer du piano. C’était la fierté de mon grand-père, à qui la Croix-Rouge avait donné un accordéon. Bernard Cavanna

Créateur autodidacte inclassable, c’est sur les conseils d’Henri Dutilleux puis avec l’aide de Paul Méfano et de Georges Aperghis que Cavanna se destine à la composition ; fortement influencée par la musique et la pensée de Aurèle Stroë. La musique du compositeur se distingue esthétiquement par un éclectisme associant veine populaire, legs romantique et traditions modernes savantes. Il a travaillé pour le théâtre, la danse et le cinéma, mais aussi dirigé l’École nationale de musique de Gennevilliers de 1987 à 2018.

Programme musical

Bernard CAVANNA / Enrique DELFINO

Sonatine 43

Louise Jallu, bandonéon

Mathias Lévy, violon

Grégoire Letouvet, piano

Alexandre Perrot, contrebasse

Bernard Cavanna, Louise Jallu, arrangements

KLARTHE

Bernard CAVANNA

Parking Schubert, pour clarinette en si bémol et clarinette basse

Béatrice Berne, Jean-Marc Fessart (clarinettes)

CLARINET CLASSICS

Bernard CAVANNA

Karl Koop Konzert

Pascal Contet (accordéon)

Orchestre national de Lille (Grant Llewellyn)

AEON

Franz SCHUBERT

Impromptu en sol bémol maj op. 90 n°3 D 899 n°3

Radu Lupu, piano

DECCA

Claude DEBUSSY

Préludes pour piano livre II - Général Lavine Excentric

Claudio Arrau, piano

PHILIPS

Bernard CAVANNA

Shangaï Concerto

Noemi Schindler (violon)

Emmanuelle Bertrand (violoncelle)

Orchestre national de Lille

Ensemble 2e2m (Peter Rundel)

AEON

Bernard CAVANNA

Trio n° 2 pour accordéon, violon et violoncelle – Gigue de la Duchesse

Noémi Schindler, violon

Anthony Millet, accordéon

Atsushi Sakai, violoncelle

NOMADMUSIC

Bernard CAVANNA

Karl Koop Konzert

Pascal Contet, accordéon

Orchestre national de Lille (Grant Llewellyn)

AEON

Bernard CAVANNA

Trois Strophes sur le nom de Patrice Emery Lumumba, strophe 1

Hélène Desaint, alto solo

Ensemble 2e2m (Pierre Roullier)

AEON