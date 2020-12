Bernard Cavanna (5/5) : "Il faut accepter d’être anonyme. Ce qui est beau, ce sont les échanges."

Compositeur amoureux de cinéma et de peinture, Bernard Cavanna a lui même réalisé plusieurs documentaires, dont un consacré au compositeur roumain Aurel Stroë. Dans ce dernier volet des entretiens, nous évoquons ses compagnonnages avec les ensembles Ars Nova et 2e2m, et ses convictions esthétiques.

Sur les caractéristiques de sa musique, très ancrée dans l’héritage et les traditions classiques, Bernard Cavanna ne triche pas ! Il se définit comme un compositeur du XIXème siècle (et du 20ème arrondissement parisien). Il aime aussi se confronter à ses racines populaires, et revisite, comme arrangeur, les musiques d'Enrique Delfino et d'Astor Piazzolla, compositeurs argentins.

Dans beaucoup de ses œuvres, on retrouve les accents populaires de son enfance : le souvenir de Nino Rota est là, comme celui du grand-père accordéoniste. De sa famille, il conserve et cultive un goût pour l'image, une envie de filmer : son père possédait une petite caméra. Bernard Cavanna réalise deux films sur sa mère, et un film sur Aurel Ströe.

La peinture est une inspiration également. La façon dont les éléments se posent dans un espace fermé sur la toile l'attire : Max Beckmann, Francis Bacon, Mark Rothko...

Bernard Cavanna est avant tout un grand Agité, un Intranquille ! Le cousin-musicien, en quelque sorte, de Fernando Pessoa, auteur du livre de l'intranquillité.

Pour aller plus loin

, © Aeon

Karl Koop Konzert, Bernard Cavanna &La Peau sur la table, un portrait filmé de Bernard Cavanna réalisé par Delphine de Blic ; CD/DVD, label Aeon

, © Empreinte digitale

A l’Agité du bocal, Bernard Cavanna & Le caillou dans la chaussure, film de Delphine de Blic tourné à la Cité de la musique (Paris) ; CD/DVD, label Empreinte Digitale

Programmation musicale

