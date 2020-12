Bernard Cavanna (4/5) : "J'essaie de trouver des matières qui puissent entrer en opposition"

Le violon de Noëmi Schindler, le souffle de l'accordéon ou du cor de chasse, la mélancolie de Schubert ou le smartphone résonnent et dialoguent dans les compositions de Bernard Cavanna. Une recherche de nouvelles cohésions, de nouvelles associations pour innover et "dégager d'autres horizons."

L’année 1987 s'impose comme une année charnière dans le parcours de Bernard Cavanna. À 36 ans, il est nommé Directeur de l’École Nationale de Musique de Gennevilliers. À la même époque, il fait la rencontre de la violoniste suisse Noëmi Schindler avec qui il noue un compagnonnage sans faille. C’est pour elle qu’il compose à 10 ans d’intervalle ses deux Concertos pour piano. C’est le violon de Noëmi Schindler qui s’associe au violoncelle de Christophe Roy et à l’Accordéon de Pascal Contet au sein du trio Aller-retour.

Le trio avec accordéon dessine une ligne de force dans la musique de Bernard Cavanna. Dans son Trio n°1 pour accordéon, violon et violoncelle, Bernard Cavanna exploite le timbre si particulier de l'accordéon, qui se fond avec les cordes et fait naître au contact des cordes des accords inattendus. C’est pour cette formation qu’il revisite les Lieder de Schubert, en transcrivant la partie du piano pour les trois instruments. Schubert n’est pas le seul compositeur cher au compositeur : ses pièces sont habitées de références à Guillaume de Machaut, Jean-Sébastien Bach (Shangaï Concerto, double concerto pour violon, violoncelle et orchestre de 2007), et surtout Beethoven. Geek Bagatelles, pour orchestre et ensemble de smartphones, met en scène huit fragments de la IXe symphonie de Beethoven en les imaginant comme des vestiges d’un chef-d'œuvre disparu.

L’autre fil directeur de la musique de Bernard Cavanna, c’est l’originalité des couleurs instrumentales, l’association d’instruments d’univers très contrastés : l’orgue de barbarie, l'accordéon et la cornemuse, par exemple. A l’Agité du Bocal de 2012 réunit "trois ténors dépareillés et un ensemble de foire" !

Pour aller plus loin

, © Aeon

Karl Koop Konzert, Bernard Cavanna &La Peau sur la table, un portrait filmé de Bernard Cavanna réalisé par Delphine de Blic ; CD/DVD, label Aeon

, © Empreinte digitale

A l’Agité du bocal, Bernard Cavanna & Le caillou dans la chaussure, film de Delphine de Blic tourné à la Cité de la musique (Paris) ; CD/DVD, label Empreinte Digitale

Programme musical

Claude Debussy

Sonate pour violon et piano

Noëmi Schindler, violon

Shinobu Tanaka, piano

Inédit, enregistrement live

Bernard Cavanna

Scordatura, Concerto n°2, 1er mouvement : "Im memoriam Berg"

Noëmi Schindler, violon

Mickaël Cozien, cornemuse

Florentino Calvo, mandoline

Orchestre de Picardie

Arie van Beck, direction

Enregistrement de la création, inédit

Bernard Cavanna, Franz Schubert

Am Flusse

Isa Lagarde, voix

Noëmi Schindler, violon

Anthony Millet, accordéon

Atsushi Sakai, violoncelle

NOMADMUSIC

Bernard Cavanna

Geek Bagatelles, pour orchestre et ensemble de smartphones

Orchestre de Picardie

Arie van Beck, direction

L'EMPREINTE DIGITALE

Bernard Cavanna

A l'agité du bocal, d'après Céline, pour 3 ténors et 18 musiciens : Kabarett Song ; Hoquet - Trame de Karl K et arches

Christophe Crapez, ténor

Euken Ostolaza, ténor

Paul-Alexandre Dubois, ténor

Ensemble Ars Nova

Philippe Nahon, direction

L'EMPREINTE DIGITALE

