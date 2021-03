Benjamin Bernheim (5/5) : "L'Opéra Garnier, c'est quand même magique !"

"On dit beaucoup chez les chanteurs que le baromètre pour sentir où la voix se place, c'est Mozart. Moi je n'ai pas ce baromètre, et je le cherchais jusqu'à cette découverte avec le rôle de Nemorino. (...) Et je me suis souvenu de ce que Carlo Bergonzi m'avait dit : "c'est le rôle que j'ai gardé le plus longtemps dans ma carrière, pour faire sourire la voix." Et effectivement, c'est un rôle très difficile, mais c'est une gymnastique vocale extraordinaire !"

Benjamin Bernheim