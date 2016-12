Barbara Hendricks, des Noces, des pianistes, le jazz et l'Amérique... (5/5)

Chaque artiste est différent. Ce que je vois de commun entre tous, c’est la passion, l’envie de transmettre quelque chose de plus grand que soi-même. Le message n’est pas le mien, je ne suis que l’instrument qui joue… (Barbara Hendricks pour Lionel Meylan - octobre 2015)

La soprano Barbara Hendricks revient avec le producteur Stéphane Grant sur son parcours personnel et musical.

► Programmation musicale

♫Wolfgang Amadeus Mozart

Le nozze di Figaro

Acte IV - "Deh vieni, non tardar"

Barbara Hendricks, soprano

Academy of St.Martin-in-the-Fields, dir.Sir Neville Marriner

Philips 416 370-2 (1985)

♫Wolfgang Amadeus Mozart

Le nozze di Figaro

Acte I - "Se a caso Madama la notte ti chiama"

José van Dam, baryton-basse

Barbara Hendricks, soprano

Academy of St.Martin-in-the-Fields, dir.Sir Neville Marriner

Philips 416 370-2 (1985)

♫Franz Schubert

Ständchen

Barbara Hendricks, soprano

Radu Lupu, piano

EMI Classics CDC 7 54239 2 (1992)

♫Gustav Mahler/transcr.Arnold Schönberg

Lieder eines fahrenden Gesellen

II. "Ging heut’morgen über’s Feld"

Barbara Hendricks, soprano

Swedish Chamber Orchestra, dir.Love Derwinger

Arte Verum ARV 014 (2010)

♫Billy Strayhorn

Take the ‘A’ train

Barbara Hendricks, soprano

Monty Alexander Trio

EMI Classics 5553462 (Festival de Jazz de Montreux, 1994)

♫Traditionnel

Nobody’s fault but mine

Rosetta Tharpe, voix et guitare

Frémeaux et associés FA 1301 (1941)

♫Leonard Bernstein

A White House Cantata

Première partie - "This time"

Barbara Hendricks, soprano

Kenneth Tarver, ténor

London Symphony Orchestra, dir.Kent Nagano

Deutsche Grammophon 463 448-2 (1998)

♫Ain’t that good news

Barbara Hendricks, soprano

The Moses Hogan Singers

EMI Classics 7243 5 56683 2 5 (1998)

Émission réalisée par Gilles Blanchard

Attachée de production, Céline Tran Nouvelle