Barbara Hendricks. La Juilliard School, l'Europe, et les premières grandes scènes (3/5)

Chaque artiste est différent. Ce que je vois de commun entre tous, c’est la passion, l’envie de transmettre quelque chose de plus grand que soi-même. Le message n’est pas le mien, je ne suis que l’instrument qui joue… (Barbara Hendricks pour Lionel Meylan - octobre 2015)

La soprano Barbara Hendricks revient avec le producteur Stéphane Grant sur son parcours personnel et musical.

► Ses cinq disques de chevet

A retrouver ici

► Son actualité

A retrouver ici

► Programmation musicale

♫Aaron Copland

Eight Poems of Emily Dickinson

3. "The world feels dusty"

Barbara Hendricks, soprano

London Symphony Orchestra, dir.Michael Tilson Thomas

EMI Classics 7243 5 55358 2 5 (1994)

♫Ludwig van Beethoven

Ouverture Leonore III

Wiener Philharmoniker, dir.Leonard Bernstein

Deutsche Grammophon 423 481-2

♫Giacomo Puccini

Turandot

Acte I - "Signore, ascolta !"

Barbara Hendricks, soprano

Wiener Philharmoniker, dir.Herbert von Karajan

Deutsche Grammophon 423 855-2 (1981)

♫Jules Massenet

Thaïs

Acte II - "Dis-moi que je suis belle"

Barbara Hendricks, soprano

Orchestre philharmonique de Monte-Carlo, dir.Jeffrey Tate

Philips PHPS 410 446-2 (1983)

♫Giacomo Puccini

La Bohème

Acte I - "Sì, mi chiamano Mimi"

Kyu Do Park, soprano

Eugene Kohn, piano

Maria Callas, voix

EMI CDS 7 49600 2 (Maria Callas at Juilliard, février 1972)

♫Giacomo Puccini

La Bohème

Acte I - "Sì, mi chiamano Mimi"

Maria Callas, soprano

Philharmonia Orchestra, dir.Tullio Serafin

EMI CDS 7 49600 2 (1954)

♫Gilbert Amy

D’un espace déployé

Anne-Sophie Duprels, soprano

Nicolas Bucher, orgue électronique

Wilhem Latchoumia, piano

Nikolai Maslenko, piano

Michel Petrossian, guitare électrique

Orchestre du CNSMD de Lyon, dir.Peter Csaba

Orchestre du CNSMD de Paris, dir.Pascal Rophé

CNSM de Lyon CNSM 03 (1999)

♫Wolfgang Amadeus Mozart

Le nozze di Figaro

Acte II - "Venite… inginocchiaveti…"

Barbara Hendricks, soprano

Academy of St.Martin-in-the-Fields, dir.Sir Neville Marriner

Philips 416 370-2 (1985)

