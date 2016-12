Barbara Hendricks, une petite fille de l'Arkansas... (1/5)

Chaque artiste est différent. Ce que je vois de commun entre tous, c’est la passion, l’envie de transmettre quelque chose de plus grand que soi-même. Le message n’est pas le mien, je ne suis que l’instrument qui joue… (Barbara Hendricks pour Lionel Meylan - octobre 2015)

La soprano Barbara Hendricks revient avec le producteur Stéphane Grant sur son parcours personnel et musical.

► Ses cinq disques de chevet

► Son actualité

► Programmation musicale

♫Georg Friedrich Haendel

Solomon

Acte III - "Will the sun forget to streak"

Barbara Hendricks, soprano

English Baroque Soloists, dir.John Eliot Gardiner

Philips PHPS 412 612-2 (1985)

♫Wolfgang Amadeus Mozart

Abendempfindung

Barbara Hendricks, soprano

Maria João Pires, piano

EMI Classics CDS 7 54909 2 (1990)

♫Johann Sebastian Bach

Cantate BWV 51

"Jauchzet Gott in allen Landen"

Barbara Hendricks, soprano

Hakan Hardenberger, trompette

Kammerorchester C.P.E.Bach, Berlin, dir.Peter Schreier

EMI Classics CDS 7 54909 2 (1989)

♫Wade in the water

Barbara Hendricks, soprano

The Moses Hogan Singers

EMI Classics 7243 5 56683 2 5 (1998)

♫Samuel Barber

Knoxville : Summer of 1915, op.24

Barbara Hendricks, soprano

London Symphony Orchestra, dir.Michael Tilson Thomas

EMI Classics 7243 5 55358 2 5 (1994)

♫Mary had a baby

Barbara Hendricks, soprano

Arte Verum ARV-009 (2010)

Émission réalisée par Gilles Blanchard

Attachée de production, Céline Tran Nouvelle