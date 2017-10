Barbara Hannigan, "Chef d'orchestre, j'aime mélanger les répertoires..." (5/5)

La soprano et chef d’orchestre Barbara Hannigan évoque son parcours personnel et musical avec le producteur Stéphane Grant.

Son actualité

Journée Barbara Hannigan sur France Musique Lundi 2 octobre, la soprano et chef d'orchestre canadienne Barbara Hannigan était mise à l'honneur, retrouvez la tout le programme de la journée sur Francemusique.fr.

Sortie du disque Crazy girl crazy le 22 septembre 2017

, © Elmer de Haas

Programmation

♫Hans Abrahamsen

Let me tell you

Partie I - "There was a time I remember"

Barbara Hannigan, soprano

Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, dir.Andris Nelsons

Winter and Winter 910 232-2 (2015)

♫György Ligeti

Mysteries of the Macabre

Barbara Hannigan, soprano

Göteborgs Symphoniker, dir.Barbara Hannigan

CD non commercialisé (Göteborg, 12 avril 2013)

♫Joseph Haydn

Symphonie n°49 en fa mineur (extrait)

Göteborgs Symphoniker, dir.Barbara Hannigan

CD non commercialisé (Göteborg, 13 janvier 2016)

♫William Walton

Façade

"When Sir Beelzebub"

Barbara Hannigan, récitante

Berliner Philharmoniker, récitant et dir.Sir Simon Rattle

CD non commercialisé (Philharmonie de Berlin, 12 juin 2015)

♫Brett Dean

Hamlet

(Extraits)

Barbara Hannigan, soprano

London Philharmonic Orchestra, dir.Vladimir Jurowski

CD non commercialisé (Festival de Glyndebourne, 6 juillet 2017)

♫Luciano Berio

Sequenza III

Barbara Hannigan, soprano

Ludwig Orchestra, dir.Barbara Hannigan

Alpha 293 (2016)

♫George Gershwin

Girl Crazy Suite

Barbara Hannigan, soprano

Ludwig Orchestra, dir.Barbara Hannigan

Alpha 293 (2016)