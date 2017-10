Barbara Hannigan,"Lulu est l'un des rôles les plus difficiles, mais c'est une drogue fantastique!" (4/5)

La soprano et chef d’orchestre Barbara Hannigan évoque son parcours personnel et musical avec le producteur Stéphane Grant.

Son actualité

Journée Barbara Hannigan sur France Musique

Lundi 2 octobre, la soprano et chef d'orchestre canadienne Barbara Hannigan était mise à l'honneur, retrouvez la tout le programme de la journée sur Francemusique.fr.

Sortie du disque Crazy girl crazy le 22 septembre 2017

, © Elmer de Haas pour Alpha classics

Programmation

♫Claude Debussy

Pelléas et Mélisande

(Extraits)

Barbara Hannigan, soprano

Stéphane Degout, baryton

Laurent Naouri, baryton

Philharmonia Orchestra, dir.Esa-Pekka Salonen

CD non commercialisé (Enregistrement France Musique, Festival d’Aix-en-Provence, juillet 2016)

♫Alban Berg

Lulu

Acte II - "Wenn sich die Menschen…" / Acte III - "Wer ist das ?"

Barbara Hannigan, soprano

Dietrich Henschel, baryton

Orchestre symphonique de la Monnaie, dir.Paul Daniel

DVD BelAir Classiques BAC 109 (Monnaie de Bruxelles, octobre 2012)

♫George Benjamin

Written on skin

Partie II - "The protector wakes up" / "Agnes puts on her shoes steps"

Barbara Hannigan, soprano

Christopher Purves, baryton

Bejun Mehta, contre-ténor

Mahler Chamber Orchestra, dir.George Benjamin

Nimbus Records LC 5871 (Festival d’Aix-en-Provence, juillet 2012)