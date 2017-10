Barbara Hannigan,"J'ai chanté de la musique contemporaine à l'âge de 17 ans et j'ai su que ce serait ma passion!" (1/5)

La soprano et chef d’orchestre Barbara Hannigan évoque son parcours personnel et musical avec le producteur Stéphane Grant.

♫Hans Abrahamsen

Let me tell you

Partie III - "I know you are there" / "I will go out now"

Barbara Hannigan, soprano

Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, dir.Andris Nelsons

Winter and Winter 910 232-2 (2015)

♫Pierre Boulez

Pli selon pli

I. "Don"

BBC Symphony Orchestra, dir.Pierre Boulez

Sony Classical SMK 68335 (1969)

♫Wolfgang Amadeus Mozart

Sonate n°10 en ut majeur K330

II. Andante cantabile

Vanessa Wagner, piano

Lyrinx LYR 190 (1998)

♫Joe Raposo

"Sing"

Carpenters

AM Records AM CDA 63601

♫George Frideric Handel

L’Allegro, il Penseroso ed il Moderato

Partie I - "Or let the merry bells ring round"

Barbara Hannigan, soprano

Frankfurt Baroque Orchestra, dir.Joachim Carlos Martini

Naxos 8.557057-58 (2002)

♫George Gershwin

Girl Crazy Suite

Barbara Hannigan, soprano

Ludwig Orchestra, dir.Barbara Hannigan

Alpha 293 (2016)

♫Alban Berg

3 Fragments de Wozzeck

Barbara Hannigan, soprano

Berliner Philharmoniker, dir.Sir Simon Rattle

CD non commercialisé (Enregistrement France Musique, Salle Pleyel, Paris, 1er septembre 2013)