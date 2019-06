Antonio Pappano (3/5) : "J'étais au piano et je n'avais aucune envie de diriger !"

Le chef d'orchestre Antonio Pappano évoque son parcours personnel et musical avec Judith Chaine.

Programme musical

George Butterworth, A Shropshire lad pour ténor et piano - 2. "When I was one and twenty"

Ian Bostridge (ténor) & Antonio Pappano (piano)

Warner Classics 0190295661564

Giacomo Puccini, La Bohème - Acte I : 'O soave fanciulla' (Duo Mimi et Rodolphe)

Jonas Kaufmann & Kristine Opolais, Orchestre de l'Académie Sainte-Cécile de Rome, Antonio Pappano (direction)

Sony Classical 88875092482

Gioacchino Rossini, La scala di seta - Ouverture

Orchestre de l'Académie Sainte-Cécile de Rome, Antonio Pappano (direction)

Warner Classics 0825646243440

Giacomo Puccini, Tosca - Acte II : "Vissi d'arte vissi d'amore" (Air de Tosca)

Anna Netrebko, Orchestre de l'Académie Sainte-Cécile de Rome, Antonio Pappano (direction)

Deutsche Grammophon 4795015

Sergueï Rachmaninov, Concerto pour piano n° 3 en ré mineur op. 30 - Intermezzo : Adagio

Leif Ove Andsnes (piano), Orchestre symphonique de Londres, Antonio Pappano (direction)

EMI Classics 6 40516 2

Anton Bruckner, Symphonie n° 8 en ut mineur WAB 108 - 3. Adagio

Orchestre philharmonique de Vienne, Wilhelm Furtwängler (direction)

Praga Digitals

Wolfgang Amadeus Mozart, Don Giovanni - Acte I : "La ci darem la mano" (duo Zerlina/Don Giovanni)

Mirella Freni & Nicolai Ghiaurov, Orchestre philharmonique de Vienne, Herbert von Karajan (direction)

Orfeo C394301 B

Gioacchino Rossini, Stabat Mater - "Stabat Mater dolorosa"

Anna Netrebko, Joyce DiDonato, Lawrence Brownlee, Idelbrando d'Arcangelo, Chœur & Orchestre de l'Académie Sainte-Cécile de Rome, Antonio Pappano (direction)

Warner Classics 0190295611156/45

Leonard Bernstein, Prelude, fugue and riffs pour clarinette et ensemble de jazz - 3. Riffs for everyone

Alessandro Carbonare, Orchestre de l'Académie Sainte-Cécile de Rome, Antonio Pappano (direction)

Warner Classics 019029566158

Actualités :