Antoine Tamestit, "Faire la cour à son instrument, comme on ferait la cour à la personne que l'on aime..." (5/5)

À l'âge de dix ans. J'ai eu l'impression que l'alto réunissait deux instruments : le violoncelle et le violon. En le touchant, j'avais la sensation d'avoir à la fois ces deux instruments à cordes entre les mains. Aujourd'hui, je vais encore plus loin. Je pense que l'alto est également une voix, un instrument à vent et beaucoup d'autres choses encore. Il possède de multiples facettes. (Antoine Tamestit pour ladepeche.fr, février 2012)