Antoine Tamestit, "Ma bible d'aujourd'hui, ce sont les enregistrements de Jordi Savall..." (4/5)

À l'âge de dix ans. J'ai eu l'impression que l'alto réunissait deux instruments : le violoncelle et le violon. En le touchant, j'avais la sensation d'avoir à la fois ces deux instruments à cordes entre les mains. Aujourd'hui, je vais encore plus loin. Je pense que l'alto est également une voix, un instrument à vent et beaucoup d'autres choses encore. Il possède de multiples facettes. (Antoine Tamestit pour ladepeche.fr, février 2012)

L'altiste Antoine Tamestit évoque son parcours personnel et musical avec le producteur Stéphane Grant.

Son actualité

►Au Festival Verbier 2017 (Suisse)

- le 30 juillet 2017 à 19H00

- le 3 août 2017 à 20H00

- le 5 août 2017 à 19H00

►Sortie disque le 24 février 2017 :"Bel Canto" (Harmonia Mundi)

Antoine Tamestit, alto et Cédric Tiberghien, piano

Programmation musicale

♫Béla Bartók

Concerto pour alto Sz120

III. Allegro vivace

Antoine Tamestit, alto

Orchestre philharmonique de Radio France, dir.Myung Whun Chung

CD non commercialisé (Philharmonie de Cologne, 4 mai 2011)

♫Marin Marais

Improvisation sur les folies d’Espagne

Jordi Savall, basse de viole

Valois V4640 (1991)

♫Wolfgang Amadeus Mozart

Symphonie concertante n°2 en mi bémol majeur K364

II. Andante

Frank Peter Zimmermann, violon

Antoine Tamestit, alto

Kammerorchester des Symphonieorchesters des Bayerischen Rundfunks, dir.Radoslaw Szulc

Hänssler Classics PH15042 (2015)

♫Ludwig van Beethoven

Trio en mi bémol majeur pour violon, alto et violoncelle, op.3

I. Allegro con brio

Trio Zimmermann

Frank Peter Zimmermann, violon

Antoine Tamestit, alto

Christian Poltéra, violoncelle

BIS-2087 (2013)

♫Olga Neuwirth

Remnants of songs… an Amphogory

Antoine Tamestit, alto

Radio-Symphonieorchester Wien, dir.Peter Eötvös

CD non commercialisé (Graz, 10 octobre 2009)

♫Jörg Widmann

Concerto pour alto

Antoine Tamestit, alto

Orchestre de Paris, dir Paavo Järvi

CD non commercialisé (Philharmonie de Paris, 28 octobre 2015)

♫Bruno Mantovani

Concerto pour deux altos et orchestre

Tabea Zimmermann, alto

Antoine Tamestit, alto

Orchestre philharmonique royal de Liège, dir.Pascal Rophé

Aeon AECD 1102 (2009)