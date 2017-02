Antoine Tamestit, "À 5 ans, le violon, je trouvais ça marrant... Mais je voulais être dessinateur de B.D.!"(1/5)

À l'âge de dix ans. J'ai eu l'impression que l'alto réunissait deux instruments : le violoncelle et le violon. En le touchant, j'avais la sensation d'avoir à la fois ces deux instruments à cordes entre les mains. Aujourd'hui, je vais encore plus loin. Je pense que l'alto est également une voix, un instrument à vent et beaucoup d'autres choses encore. Il possède de multiples facettes. (Antoine Tamestit pour ladepeche.fr, février 2012)

L'altiste Antoine Tamestit évoque son parcours personnel et musical avec le producteur Stéphane Grant.

Son actualité

►Au Festival Verbier 2017 (Suisse)

- le30 juillet 2017 à 19H00

- le 3 août 2017 à 20H00

- le 5 août 2017 à 19H00

►Sortie disque le 24 février 2017 :"Bel Canto" (Harmonia Mundi)

Antoine Tamestit, alto et Cédric Tiberghien, piano



, © Harmonia Mundi

Programmation musicale

♫Johann Sebastian Bach

Suite n°1 en sol majeur BWV 1007

VI. Gigue

Antoine Tamestit, alto

Naïve V5300 (2012)

♫Piotr Ilitch Tchaïkovski

Concerto pour violon et orchestre en ré majeur, op.35

II. Canzonetta

David Oïstrakh, violon

Staatskapelle de Dresde, dir.Franz Konwitschny

Deutsche Grammophon 423 399-2 (1954)

♫Traditionnel/arr.M.Le Gaulois

Doina - Der Patsch Tantz

Thierry Marinelli, violon

Maurice Le Gaulois, accordéon

Philippe Leblanc, clarinette

Hugo Mathijsen, tuba

Arion ARN 64120 (1990)

♫Traditionnel klezmer/arr.Brave Old World

Basarabye

Itzhak Perlman, violon

Michael Alpert, voix

Brave Old World

EMI 5555552 (1995)

♫Gustav Mahler

Symphonie n°1 en ré majeur

III. "Feierlich und gemessen, ohne zu schleppen"

Chicago Symphony Orchestra, dir.Bernard Haitink

CSO CSOR 901 902 (2008)

♫Henri Vieuxtemps

6 pièces pour violon op.55

Pièce n°2 en ut majeur

Francesco Parrino, violon

Stradivarius STR 37015 (2014)

♫Philip Wachsmann

For memories of an amnesiac

Phil Wachsmann, violon et bandes magnétiques

NATO HS10064 (1983)

♫Franz Schubert

Die Taubenpost

Antoine Tamestit, alto

Markus Hadulla, piano

Naïve V5219 (2009)

♫Henri Vieuxtemps

Sonate pour piano et alto op.36 en si bémol majeur

III. Finale scherzando. Allegretto

Antoine Tamestit, alto

Cédric Tiberghien, piano

Harmonia Mundi HMM 902277 (2016)