Antoine Guerber (5/5) : "Je prends ma retraite de l'ensemble Diabolus in Musica en janvier 2022"

Dernier volet de nos entretiens avec le harpiste, ténor et chef Antoine Guerber.

Programme musical

Anonyme (France), Tebor et Omnes pour luth et guiterne

Diabolus in Musica, Antoine Guerber (direction)

SM D2604

Conon de Béthune, Bien me deusse targier pour baryton a cappella

Jean-Paul Rigaud

SM D2756

All the pretty little horses

Alfred Deller, Deller Consort & Desmond Dupre

Vanguard MC 193

Harry Gregson-Williams, BOF Kingdom of heaven de Ridley Scott : Sibylla

Sony SK 944267

BOF L'ami, François d'Assise et ses frères : Gaudens in domino (Saint Nicolas)

Diabolus in Musica, Antoine Guerber (direction)

B Original 137700

Thierry Machuel, Kemuri op. 40 : Parties 1 à 8, version pour chœur d'enfants et ténor a cappella

Maîtrise de la Loire

LI 12-1001

Neil Young, Heart of Gold

Romane et Antoine Guerber

Prise de son Hélène Langlois

Enregistrement Radio France