Anne Sylvestre (4/5) : "Je suis féministe et je l'ai toujours été"

En hommage à Anne Sylvestre, disparue le 30 novembre 2020, nous rediffusons les Grands entretiens que la chanteuse avait accordés à Jean-Baptiste Urbain en décembre 2018.

"Les fameux gens qui doutent... Quand j'ai écrit ça, je me souviens où j'étais assise ; j'étais entourée de gens qui avaient des certitudes, et que je ne supportais pas... et puis tout à coup elle est sortie, comme ça à la surface. Je ne savais pas qu'il y avait autant des gens qui doutaient ! D'ailleurs, je doute de leur doute."

Anne Sylvestre, à propos du succès de sa chanson Les Gens qui doutent