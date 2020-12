Anne Sylvestre (1/5) : "Je suis tentée maintenant de parler quelquefois, un petit peu"

En hommage à Anne Sylvestre, disparue le 30 novembre 2020, nous rediffusons les Grands entretiens que la chanteuse avait accordés à Jean-Baptiste Urbainen décembre 2018.

"Pendant des siècles, les femmes ont chanté ce que les hommes écrivaient, et qu'ils voulaient entendre. Et Nicole Louvier, pour moi, ça a été une découverte : tiens ! il y avait une fille qui faisait des chansons, et on l'écoutait, on en tenait compte."

Anne Sylvestre