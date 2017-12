Anne Gastinel, "La musique, c’est presque toute ma vie !" (5/5)

La violoncelliste Anne Gastinel évoque son parcours personnel et musical avec la productrice Judith Chaine.

Son actualité

Le samedi 09 Décembre 2017, Anne Gastinel à Cenon au Rocher de Palmer pour un concert autour de la musique de film en compagnie de sept autres violoncellistes : Villa-Lobos, Verdi, Bernstein, et d'autres...

Le lundi 19 Février 2018 Anne Gastinel en compagnie de Philippe Cassard et David Grimal au Théâtre des Bouffes du Nord pour un programme Beethoven.

Programmation musicale

♫ Anton Dvorak

Concerto N°2 En Si Min Op 104 B 191 : Allegro

Pour violoncelle et orchestre

Anne Gastinel, violoncelle

Orchestre National De Lyon

Emmanuel Krivine, direction

Valois V 4786

♫ Franz Schubert

Sérénade

Anne Gastinel, violoncelle

Claire Desert, piano

Naive V5021

♫ Ludwig Van Beethoven

12 Variations en sol maj sur See the conqu'ring hero comes De Judas Macchabée Woo 45 : Variation N°12

Anne Gastinel, violoncelle

Francois Frederic Guy, piano

Naive Records V 4995

♫ Jean Sebastien Bach

Suite N°6 En Ré Maj Bwv 1012 Allemande

Anne Gastinel, violoncelle

Naive V 5121

♫ Jean Sebastien Bach

Suite N°1 En Sol Maj Bwv 1007 : Gigue

Anne Gastinel, violoncelle

Naive V 5121

♫ Manuel De Falla

Jota

Anne Gastinel, violoncelle

Pablo Marquez, guitare

Naive V5182

♫ Eric Tanguy

Concerto N°2;Pour Violoncelle Et Orchestre : Très Mystérieux

Anne Gastinel, violoncelle

Orchestre National De France

Alain Altinoglu, direction

Naive V 5078

♫ Zoltan Kodaly

Sonate Op.4, Allegro Con Spirito

Anne Gastinel, violoncelle

Pierre Laurent Aimard, piano

Valois V4748

♫ Franz Schubert

Auf Dem Wasser Zu Singen

Anne Gastinel, violoncelle

Claire Desert, piano

Naive V5021