Amandine Beyer (3/5) : "J’étais la reine de la cafétéria, de l'école, des répétitions ! C'était génial"

Troisième volet de nos entretiens avec la violoniste Amandine Beyer. Son diplôme du CNSM de Paris en poche, elle se rend à Bâle et intègre Schola Cantorum, dans la classe de la violoniste baroque et fondatrice de l'Ensemble 415 Chiara Banchini : "A partir de là, c'était le Pérou ! J'ai adoré !"

Programme musical

Luigi Boccherini, Sextuor à cordes en ré majeur - Finale. Allegro vivo assai op. 23 n° 5

Ensemble 415

Harmonia Mundi HMC 901478

Wolfgang Amadeus Mozart, Concerto pour 2 violons en Ut majeur K 190 - Allegro spiritoso / Chiara Banchini & Amandine Beyer (violons), Ensemble

Decca 478 9863

Giuseppe Tartini, Sonate pour violon n° 24 en ré majeur - 5. Amico il fato

Chiara Banchini (violon)

Zig Zag ZZT 080502

Solomon Eccles, A division on a ground by Mr John Eckles, pour violon et basse continue

Musicke & Mirth

Ramée RAM 1204

Denis Gaultier, Suite n° 1 en Ré ré majeur - Prélude

Hopkinson Smith (luth)

Astrée E 7778

Georg Philipp Telemann, Solo n° 6 en Ut majeur pour clavecin obligé et continuo TWV 32 - 3. Lura

Jesper Boje Christensen

DHM 05472 77169 2

Nicola Matteis, Sarabanda amorosa - Adagio

Gli Incogniti

Zig Zag ZZT 090802

William Lawes, Suite en sol mineur pour 2 violes de gambe et orgue - Pavane

Musicke & Mirth

Ramée RAM 1204