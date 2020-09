Amandine Beyer (2/5) : "Tout ce que j'avais appris avait disparu. J'avais perdu la connexion avec la musique"

Deuxième volet de nos entretiens avec la violoniste Amandine Beyer. Elle étudie le violon au Conservatoire d'Aix-en-Provence avec la violoniste italienne Aurélia Spadaro : "Elle m'a à peu près tout appris !" Et à 15 ans, elle se rend à Paris afin de continuer ses études au CNSM avec Sylvie Gazeau...

Programme musical

Johann Georg Pisendel, Sonate pour violon en la mineur - Giga

Amandine Beyer (violon)

Zig Zag ZZT110902

Pablo Casals, Chant des oiseaux

Pablo Casals & Mieczyslaw Horszowski

CBS 78 237

Antonio Caldara, Sonate a 3 en mi mineur op. 1 n° 5 - Grave

Amandine Beyer, Leila Schayegh, Jonathan Pesek, Jorg Andreas Botticher & Matthias Spaeter

Glossa GCD922514

The Andrews Sisters, The glory of love

Jasmine Records ASCD 387

Claudio Monteverdi, Più lieto il guardo SV 321 pour baryton-basse, violons, archiluth, violoncelle et clavecin

Stephan Mac Leod, Concerto Soave, Jean-Marc Aymes (direction)

Harmonia Mundi HMC 901855

Tomaso Albinoni, Sonate a 5 en Ut majeur op. 2 n° 2 pour ensemble instrumental - Largo

Ensemble 415, Chiara Banchini (direction)

Zig Zag ZZT090202

Karlheinz Stockhausen, Donnerstag aus Licht

Ensemble Le Balcon, Maxime Pascal (direction)

Enregistré en live à l'Opéra Comique en novembre 2018

Franz Liszt, Lied ohne Worte en Mi bémol majeur op. 38 n° 1 (arrangement pour violon et orgue)

Amandine Beyer & Yves Rechsteiner

Alpha 059