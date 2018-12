Alexandre Desplat (4/5) : "Curieusement, j'ai très peu écrit pour des histoires d'amour"

Le compositeur de musique de film Alexandre Desplatévoque son parcours personnel et musical avec Jean-Baptiste Urbain.

Programme musical

Alexandre Desplat, Bande originale du film Le voile des illusions

Lang Lang (piano), Orchestre Symphonique de Prague

DGGB 0008254-02

Alexandre Desplat, Bande originale du film Hostage - House in fire

Gutrecords GUTCD44

Alexandre Desplat, Bande originale du film The Queen - People’s princess et The Queen

Milan 399050-2

Alexandre Desplat, Bande originale du film L’étrange histoire de Benjamin Button

Concord CRE 31231

Alexandre Desplat, Bande originale du film Le Discours d’un roi - Souvenirs d’enfance

Decca B00115064

Alexandre Desplat, Bande originale du film Fantastic Mr Fox - Mr Fox in the fields

Twentieth Century Fox 1877102562

Alexandre Desplat, Bande originale du film Grand Budapest Hotel

Abko Records 1877181302

Alexandre Desplat, Bande originale du film The Ghost writer

Varese Sarabande VSD 7007

Alexandre Desplat, Bande originale du film The Tree of Life - The Clouds

Lakeshore Records LKS342172

Alexandre Desplat, Bande originale du film La Forme de l’eau

Decca

Actualités :

Concert Au-delà de l'image, Alexandre Desplat jeudi 6 décembre à 20h à l'auditorium de la Maison de la radio, avec le flûtiste Emmanuel Pahud, l'Orchestre national de France sous la direction d'Alexandre Desplat. Le concert est également diffusé en direct sur France Musique.