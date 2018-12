Alexandre Desplat (2/5) : "Le cinéma c'est un art collectif"

Le compositeur de musique de film Alexandre Desplatévoque son parcours personnel et musical avec Jean-Baptiste Urbain.

Programme musical

Alexandre Desplat, Bande originale du film Tamara Drewe - Opening title

Silva Screen SILCD 1344

Alexandre Desplat, Bande originale du film Reines d’un jour

Delabel 8114322

Georges Delerue, Bande originale du film Le Mépris : Ouverture – Camille – arrangement pour quintette à cordes

Naïve 598774

Alexandre Desplat, Ki Lo Sa ?, bande annonce

Copie privée

Alexandre Desplat, O mon bateau

Eric Morena

Versailles 4889152

Les Guignols de l'info : Sketch avec A. Desplat imitant Dalida

Copie privée

Alexandre Desplat, Bande originale du film Un héros très discret – La vérité ou la mort

Playtime Records PL 0605102

Alexandre Desplat, Bande originale du film Regarde les hommes tomber – Les jours passent

La Bande Son LBS 110894

Alexandre Desplat, Bande originale du film The Sister Brothers

Why Not Productions 222745

Actualités :

Concert Au-delà de l'image, Alexandre Desplat jeudi 6 décembre à 20h à l'auditorium de la Maison de la radio, avec le flûtiste Alexandre Pahud, l'Orchestre national de France sous la direction d'Alexandre Desplat. Le concert est également diffusé en direct sur France Musique.