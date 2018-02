Alain Planès, "Dans l'Indiana, j’ai découvert la liberté. Je me suis retrouvé face à moi" (2/5)

Le pianiste Alain Planès évoque son parcours personnel et musical avec le producteur Jean-Baptiste Urbain.

Actualités

Programmation musicale

♫ Johannes Brahms

Trio en Si Maj op. 8 : 1.Allegro con brio

Beaux Arts Trio

Philips

♫ Frédéric Chopin

Concerto n°2 en fa mineur op 21 : 5.Larghetto

Orchestre de l’Opéra de Vienne

Menahem Pressler, piano

Hans Swarowsky, direction

Doron Music

♫ Sergueï Prokofiev

Sonate pour violoncelle et piano en ut majeur op 119 : 2.Moderato – Andante dolce

Janos Starker, violoncelle

Alain Planes, piano

INA

♫ Joseph Haydn

Sonate n°38 en fa majeur / HOB XVI : 23 : 3.Finale presto

Alain Planès, piano

Harmonia Mundi

♫ Luciano Berio

Points on the curve to find

Pierre-Laurent Aimard, piano

Ensemble intercontemporain

Pierre Boulez, direction

Sony

♫ George Crumb

Makrokosmos I : Proteus

Markus Stange, piano

NEOS MUSIC

♫ Johannes Brahms

Sonate pour violoncelle et piano n°2 en fa majeur op 99 : 4.Allegro molto

Mstislav Rostropovitch, violoncelle

Rudolf Serkin, piano

DGG

♫ Arnold Schönberg

3 pièces pour orchestre de chambre

Alain Planès, célesta

Ensemble intercontemporain

Pierre Boulez, direction

Sony