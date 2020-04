Olivier Latry, organiste (2/5) : "On se rend compte que si on ne dompte pas l’orgue, il vous bouffe !"

Deuxième volet des Grands Entretiens de l'organiste Olivier Latry par Judith Chaine.

Rediffusion de l'émission du 24 décembre 2019

Programmation musicale

Louis-Claude Daquin

Noël

Olivier Latry (orgue)

NAIVE RECORDS V 5338

Roger Steptoe

Light : Dance of the morning light : Moto perpetuo - energico e con fuoco

Olivier Latry (orgue)

Forum Sinfonietta

Jérôme Devaud (direction)

EXPLOR EC005

Steve Reich

Different trains: America before the War

Quatuor Kronos

NONESUCH 979176-2

Guillaume Lasceux

Morceau pour les flûtes

Olivier Latry (orgue)

MBF 1107/20

Charles-Valentin Alkan

Grand prélude en si bémol min op 66 n°10

Olivier Latry (sur piano à pédalier Erard au Musée de la Musique)

NAIVE RECORDS V 5278

Aram Khatchatourian

Gayaneh : Danse du sabre - arrangement pour orgue

Kalevi Kiviniemi (arrangement)

Olivier Latry (orgue)

ERATO 0190295888503

Igor Stravinsky

Le sacre du printemps : L'adoration de la terre - réduction pour orgue à 4 mains

Olivier Latry (orgue)

Shin Young Lee (orgue)

BNL 112968

L'organiste Olivier Latry improvise à l'orgue sur des thèmes de Charles Gounod. Extrait du Gala Gounod donné le 16 juin 2018 en direct de l'Auditorium de la Maison de la Radio.

Marcel Dupré

Variations sur un Noël

Olivier Latry (orgue)

Maîtrise Notre-Dame de Paris

Lionel Sow (direction)

HORTUS 063