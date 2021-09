Virtuoses du violoncelle ! Rostropovitch, Starker, Gendron, Gabetta…

Avis aux fans de violoncelle ! Aujourd'hui, on écoute les plus grands violoncellistes aux côtés des orchestres de Radio France, de Mstislav Rostropovitch en passant par János Starker, Maurice Gendron, ou encore plus récemment Xavier Phillips, Sol Gabetta et Jean-Guihen Queyras.

Le violoncelliste Mstislav Rostropovitch, © Getty / Michael Ward / Hulton Archive