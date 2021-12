Spéciale Saint-Saëns ! avec François-Xavier Roth, Sol Gabetta, Neville Marriner, Fazil Say...

A l'occasion des 100 ans de la disparition de Camille Saint-Saëns, les Grands concerts vous proposent une émission spéciale Saint-Saëns, aux côtés d'interprètes comme les chefs François-Xavier Roth et Neville Marriner, la violoncelliste Sol Gabetta, le pianiste Fazil Say et bien d'autres !

Camille Saint-Saëns, © Getty / Rischgitz / Hulton Archive