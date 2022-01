Pianistes français ! Collard, Chamayou, Kantorow, Guy, Kadouch...

A l'affiche des Grands concerts, les pianistes français ! Avec Jean-Philippe Collard, Bertrand Chamayou, Alexandre Kantorow, les sœurs Labèque, François-Frédéric Guy ou encore David Kadouch.

Programmation musicale

Gabriel Fauré

Fantaisie pour piano et orchestre

Jean-Philippe Collard, piano

Nouvel Orchestre philharmonique de Radio France

Dir. Serge Baudo

Théâtre des Champs-Elysées, Paris, 27 avril 1977

Gabriel Fauré

Quintette pour piano et cordes en ut mineur : 1er mvt

Jean-Philippe Collard, piano

Quatuor Via Nova

Jean Mouillère, Alain Moglia, violons

Claude Naveau, alto

Roland Pidoux, violoncelle

Paris, Salle Gaveau, 14 mai 1974

Maurice Ravel

Concerto pour la main gauche

Bertrand Chamayou, piano

Orchestre Philharmonique de Radio France

Dir. Mikko Franck

Maison de la Radio et la Musique, 2 octobre 2020

Igor Stravinsky

Le Sacre du printemps pour piano à 4 mains : Second tableau

Katia et Marielle Labèque, piano

Maison de la Radio et de la Musique, 15 janvier 2017

Johannes Brahms

Concerto pour piano n°2 : 3e et 4e mvts

François-Frédéric Guy, piano

Orchestre Philharmonique de Radio France

Dir. Adrien Perruchon

Maison de la Radio et de la Musique, Paris, 12 décembre 2014

Franz Liszt

Années de pèlerinage 2ème année Italie S 161 : 5. Sonnet 104 de Pétrarque

Alexandre Kantorow, piano

Maison de la Radio et de la Musique, Pairs, 30 septembre 2021

Felix Mendelssohn

Concerto n°1 en sol mineur op 25

David Kadouch, piano

Orchestre Philharmonique de Radio France

Dir. Myung-Whun Chung

Salle Pleyel, Paris, 13 septembre 2013

