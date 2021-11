Virtuoses du violon : Oïstrakh, Szeryng, Stern, Hahn & Capuçon

Ce matin, les virtuoses du violon, interprètes de légende et stars actuelles. On entendra David et Igor Oïstrakh, Isaac Stern, Henryk Szeryng, mais aussi Hilary Hahn, Renaud Capuçon. Avec à leurs côtés des musiciens comme le chef Pierre Dervaux ou encore le pianiste Aldo Ciccolini…

Les violonistes David et Igor Oïstrakh, © Getty / ullstein bild