Les Ballets ! Stravinsky, Prokofiev, Tchaïkovski...

A l’affiche ce matin, les ballets, ceux de Stravinsky, Tchaïkovski, Prokofiev et bien d'autres ! Nous serons avec les chefs Daniel Harding, Cristian Macelaru, Kristjian Järvi, et côté solistes, le violoncelliste Christian-Pierre La Marca, les pianistes Boris Berezovsky et Brigitte Engerer.

Le Lac des cygnes, Royal Opera House, Londres, mai 2018, © Getty / Robbie Jack / Corbis Entertainment