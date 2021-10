Enfances ! avec Debussy, Ravel, Prokofiev, Tchaïkovski

Ce matin, espièglerie et légèreté garanties : retour en enfance avec Debussy, Ravel, Chopin, Prokofiev, Tchaïkovski, avec les chefs Marek Janowski, Alexander Vedernikov, mais aussi les sopranos Sabine Devieilhe et Evelyn Lear, les pianistes Anne Le Bozec et Alain Planès.

Photo d'illustration, © Getty / Imagno / Hulton Archive