Dvořák et la musique tchèque

Pour le 180e anniversaire de la naissance d'Antonin Dvořák, nous parcourons le répertoire de la musique tchèque aux côtés des formations musicales de Radio France. Au menu la musique de Smetana, Dvořák, Janáček et Josef Suk.

Programmation musicale

Bedrich Smetana

La Moldau (Vtlava)

Orchestre Philharmonique de Radio France

Dir. Philippe Jordan

Salle Pleyel, Paris, 22 décembre 2006

Antonin Dvořák

Concerto pour violoncelle en si mineur : 1er et 2e mvts

Pierre Fournier, violoncelle

Orchestre National de l’ORTF

Dir. Sergiu Celibidache

Théâtre des Champs-Elysées, Paris, 2 octobre 1974

Antonin Dvořák

Quintette avec piano n° 2 op. 81 : 1er mvt

Boris Berezovsky, piano

Musiciens de l'Orchestre philharmonique de Radio France :

Virginie Buscail, violon

Sophie Pradel, violon

Marc Desmons, alto

Nadine Pierre, violoncelle

Auditorium de la Maison de la Radio de la Musique, Paris, 15 avril 2018

Josef Suk

Sérénade en Mi bémol Majeur op 6 : 1er et 2e mvts

Orchestre Philharmonique de Radio France

Hélène Collerette, direction et violon

Auditorium de la Maison de la Radio et de la Musique, Paris, 2 avril 2017

Leoš Janáček

Rikadla (Comptines) JW V / 17 (extraits)

Maîtrise de Radio France

Dir. Marie-Noëlle Maerten

Jérôme Voisin, clarinette

Anne Le Bozec, piano

Auditorium de la Maison de la Radio et de la Musique, Paris, 11 octobre 2015

Leoš Janáček

Sonate pour violon

Michael Barenboim, violon

Natalia Pegarkova, piano

Festival Radio France Occitanie Montpellier, Salle Pasteur, 20 juillet 2013

Antonin Dvořák

Symphonie n°7 : 2e et 3e mvts

Orchestre National de France

Dir. Lorin Maazel

Salle Pleyel, Paris, 2 mars 1981

Serge Prokofiev

L'amour des trois oranges op 33a : La fuite

Orchestre National de France

Dir. Lorin Maazel

CBS MDK 46502

