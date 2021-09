A la française ! Debussy, Poulenc, Fauré et Ravel

Aujourd'hui, place au répertoire de la musique française : Debussy, Poulenc, Fauré et Ravel. Avec à l'affiche les chefs Marek Janowski et Myung-Whun Chung, et en solistes les soeurs Buniatishvili, le pianiste Jean-Yves Thibaudet ou encore la mezzo-soprano Marianne Crebassa.

Portrait de Claude Debussy, compositeur français et pianiste, 1909, © Getty, © Getty