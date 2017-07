La Salle Erard (Paris) 3/4 : Un Concert mythique : le 14 janvier 1914

Programmation musicale :

♫ Maurice Delage

Quatre poèmes hindous :

- Madras – « Une belle… » (stance 221 de Bhartrihari), dédié à Maurice Ravel

- Lahore – « Un sapin isolé… » (poésie de Henri Heine2)

- Bénarès – Naissance de Bouddha (anonyme), dédié à Florent Schmitt

- Jeypur – « Si vous pensez à elle… » (stance 733 de Bhartrihari), dédié à Igor Stravinsky

Janet Baker, mezzo-soprano

Melos Ensemble

1 CD Australian Eloquence ELQ4803670

♫ Florent Schmitt

Une semaine du petit elfe Ferme-l'oeil :

- La noce des souris

- La Cigogne lasse

- Le Cheval de Ferme-l’Oeil

- Le Mariage de la poupée

- Le ronde des lettres boiteuses

- La promenade à travers le tableau

- Le parapluie chinois

Christian Ivaldi, Jean-Claude Pennetier, piano à quatre mains

1 CD Timpani 1C1159

♫ Igor Stravinsky

Trois poésies de la lyrique japonaise :

- Akahito (Yamabe no Akahito), dédié à Maurice Delage

- Mazatsumi (Minamoto no Masazumi), dédié à Florent Schmitt

- Tsaraïuki (Ki no Tsurayuki), dédié à Maurice Ravel

Christiane Eda-Pierre, soprano

Orchestre du Domaine Musical

Gilbert Amy, direction

2 CD Decca 4807700

♫ Maurice Ravel

Trois poèmes de Mallarmé :

- Soupir — dédié à Igor Stravinsky

- Placet futile — dédié à Florent Schmitt

- Surgi de la croupe et du bond — dédié à Erik Satie

Suzanne Danco, soprano

Membres de l’Orchestre de la Suisse romande

Ernest Ansermet, direction

1 CD Decca "Historic" 425 988-2

♫ Maurice Ravel

Menuet antique

Steven Osborne, piano

2 CD Hyperion CDA67731/2

Pour en savoir plus sur La Salle Erard, cliquez ICI.