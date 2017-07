Hector Berlioz et sa Symphonie fantastique : une musique hors norme !

Hors norme ? Oui, on peut dire que la Symphonie fantastique bouscule tout ! Elle invente une façon nouvelle, excentrique, de raconter une histoire, et de la raconter avec les seuls moyens des rythmes, des hauteurs musicales et des timbres. Pour réussir à créer la musique exceptionnelle dont il rêve, Berlioz fond ses propres aspirations dans celles, plus larges, de l’ensemble de son temps. C’est ensuite seulement que, génération après génération, les auditeurs, musiciens, musicologues, en ont fait le mythe que l’on connait. Mais Berlioz les y a bien aidé. Au fil de ses innombrables écrits, et notamment dans ses Mémoires, il s’est confié sur les enjeux vitaux qui l’ont travaillé pendant les années de conception de sa symphonie, de 1827 à 1830.

Premièrement, Berlioz veut démontrer à sa famille qu’il est compositeur. Mais son père, médecin, est très inquiet à l’idée qu’il entreprenne une carrière artistique, alors qu’il aurait logiquement dû reprendre le prospère cabinet de la Côte Saint-André. Quant à sa mère, elle pense que les gens de théâtre sont excommuniés dans ce monde et damnés dans l’autre. Ce n’est donc pas gagné… Une réussite professionnelle est hautement recommandée, vitale même, pour l’apprenti compositeur…

Mais Berlioz souhaite aussi faire la démonstration à ses collègues qu’une musique nouvelle est possible, loin des conventions usuelles. Il veut créer une Musique à programme, une forme narrative de musique. Pour cela, sa partition est accompagnée d’un texte, assez bref, qui doit être distribué au public. L’œuvre y est décrite à la façon d’une succession d’épisodes de la vie d’un artiste. Et ce que représente chacun des cinq mouvements y est explicité. Raconter une histoire avec un texte, c’est plutôt facile, mais Berlioz espère y parvenir avec sa seule musique, ce qui est bien plus ambitieux.

Berlioz a eu une trouvaille de génie : utiliser un thème à la façon d’un personnage. Il lui fait vivre des aventures, le promène au sein des paysages les plus variés. Il lui donne même un nom : l’Idée fixe. La musique à programme était née ! Liszt en sera l’héritier lorsqu’il inventera, quelques années plus tard, le poème symphonique.

Une question se pose, bien sûr. À quoi – ou à qui – correspond cette Idée fixe ? Si l’on suit ce qu’en dit Berlioz, il s’agit de la peinture d’une femme idéale, un modèle de charme et de pureté. Oui, mais Berlioz n’a pas été discret sur l’identité de son modèle… Tout Paris bruissait alors de son amour pour Harriet Smithson, une actrice irlandaise qu’il avait découverte lorsqu’elle interprétait les personnages shakespeariens d’Ophélie et de Juliette. Sa symphonie est donc une arme pour la séduire. A-t-elle fonctionné ? Oui, mais seulement après de très nombreuses péripéties, trop longues à résumer. Rappelons seulement qu’en 1833, avec Liszt comme témoin, il l’épouse. Ils ont ensuite un fils, Louis, devenu marin.

La famille, les collègues, l’amour… c’est évidemment considérable. Mais est-ce que cela suffirait à faire de cette symphonie l’œuvre mythique qu’elle est devenue ? Non, il existe encore une autre dimension, psychanalytique cette fois, cachée sous la folie sonore. Le quatrième mouvement, la Marche au supplice, représente une exécution capitale. Mais que dit précisément le programme ? Que l’artiste rêve qu’il assiste à sa propre exécution. Au sens prosaïque, à la fin du mouvement, le couperet de la lame de la guillotine tombe… et la tête de l’artiste roule. Oui, mais, au sens figuré, ne dit-on pas usuellement qu’un compositeur assiste à son exécution lorsque sa musique est jouée ? Et donc, la pseudo exécution capitale pourrait être simplement la mise en scène sonore du désir d’être joué, et de s’affirmer compositeur ! Si cette hypothèse est juste, c’est même là sa réussite la plus absolue. Avec cette unique partition, il a conquit sa place légitime au sein du trio romantique français, aux côtés d’Hugo et de Delacroix. Meilleure preuve encore, il suffit d’écouter la fin de la Symphonie. Selon le programme, cela devrait être un anéantissement musical. N’assistons-nous pas au contraire à la naissance d’un artiste écorché et visionnaire. Ou, plus simplement, n’est-ce pas l’affirmation du triomphe de la jeunesse ?