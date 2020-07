Menu dégustation

On passe à table, pour pour ce troisième épisode des Blazz du Jazz. Au menu : des musiciens dont les surnoms sont liés, d’une manière ou d’une autre, au vocabulaire culinaire (Coleman “Bean” Hawkins, Pepper Adams « The he Knife", Sonny Boy Williamson II, « Rice Miller »).

Légende : Louis Armstrong (1901 - 1971) chante pour les convives à une table de restaurant dans une scène du film New Orleans" réalisé par Arthur Lubin, 1947, © Getty / United Artists