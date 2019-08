Le son des pénitenciers

Cellule ou travaux forcés, certains de ces prisonniers ont gravé de très beaux disques avant ou après leur peine. L’un d’eux a même toute sa carrière discographique derrière les barreaux.

Programmation musicale

Jelly Roll Morton "Complete Edition Volume 2"

King Porter Stomp

Jelly Roll Morotn (piano), King Oliver (cornet)

Masters Of Jazz

Bukka White

Poor Boy Long Way From Home

Extrait d'une émission de télévision américaine

Tangle Eye & Crew "Roots Of The Blues"

No More My Lord

New World Records

Jimmie Strothers "Field Recordings - Volume 1 : Virginia (1936-1941)"

Poontlang Little, Poontlang Small

Document Records

Texas Alexander "Really the Blues ?-A Blues History 1893-1929"

Section Gang Blues Texas Alexander (guitare, voix)

West Hill Radio Archives

Buddy Moss "Atlanta Blues"

Bye Bye Mama

Buddy Moss (guitare, voix)

Blues Classics

Spade Cooley "Roots Of Rock'n'Roll 1948"

Big Chief Boogie

Frémeaux & Associés

Theola Kilgore "Don't Take Your Cash to Town, John"

The Sound Of My Man

Jasmin

Johnny Cash "At Folsom Prison-San Quentin"

Folsom Prison Blues

Columbia

Lightnin’ Hopkins "Sings The Blues"

Let Me Play With Your Poodle

Lightnin’ Hopkins (guitare), Thunder Smith (piano)

Southern Routes

Kansas City Frank (aka Frank Melrose) "Pass The Jug"

Pass The Jug

Brunswick

Bennie Moten & His Kansas City Orchestra

When I'm Alone Jimmy Rushing (voix)

Louis Prima & His New Orleans Gang "Normandie"

Let's Have a Jubilee

Chansons Actualités

Mezzrow & Bechet Quintet "The King Jazz"

New Jailhouse Blues

Storyville

Earl Hines "Blues in Thirds"

Blues in Thirds

Black Lion

