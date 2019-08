Drogués et repentis

Même Louis Armstrong a succombé aux mirages de la marijuana. Ces substances ont aussi été des sources d’inspiration pour eux. Heureusement, certains se sont repentis, avec plus ou moins de sincérité.

Programmation musicale

Jelly Roll Morton "BD Music Presents Jelly Roll Morton"

The Naked Dance

Jelly Roll Morton (piano)

BD Music

Louis Armstrong And His Orchestra "Satchmo - Louis Armstrong Ambassador Of Jazz - Hot Stuff ! 1928-1931"

St. Louis Blues

Okeh

Fats Domino "The Indispensable 1949-1962"

Ain't It Good

Fats Domino (piano), Walter Nelson (guitare)

Frémeaux & Associés

Dick Justice "Drug Songs 1917-1944"

Cocaïne

Dick Justice (guitare, voix)

Trikont

Bo Diddley "Beatles Beginnings Four : The Cavern Club 1961-62"

Road Runner

Rhythm & Blues Records

Chuck Berry "Jazz Magazine-Jazzman : les grandes voix jazz, blues & soul"

You Can't Catch Me

Wagram

Gene Vincent & His Blues Caps "Hot Rods & Custom Classics : Cruisin' Songs & Highwat Hits"

Race With The Devil

Rhino

Tampa Red "In Chronological Order Vol. 2"

Pat That Bread

Georgia Tom (piano), Tampa Red (guitare, voix)

Documents Records

Mahalia Jackson "Gospels, Spirituals & Hymns"

Take My Hand Precious Lord

Columbia

Son House

Mississippi County Farm Blues

Son House (guitare, voix)

Paramount

Bessie Smith "The Bessie Smith Story in Four Volumes"

On Revival Day (A Rythmic Spiritual)

CBS

Johnny "Guitar" Watson "I Heard That"

Gangster Of Love

Charly

Reverend John Wilkins "The Mississippi - The Song Of The Rivers"

Sinner's Prayer

Accords Croisés

Léo Marjane "Les cinglés du Music-Hall 1943"

L'âme au Diable

Frémeaux & Associés