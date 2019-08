Alcoolisme et infidélité

Une émission consacrée aux musiciens les moins fréquentables de l’histoire du jazz, mais aussi du blues et du rock. A travers des morceaux peu connus, issus de disques souvent très rares, nous ferons l’inventaire (forcément non exhaustif) des musiciens aux tempéraments fougueux et aux vices souvent inavouables.

Programmation musicale

Jelly Roll Morton

Gambling Jack

Collection privée

Otish Rush

Gambler's blues

DELMARK

Professor Longhair

Got My Moko Working

LAST CALL RECORDS

Attila The Hun & Lord Executor

The Drinker and the Gambler

Nina Simone

Gin House Blues

Bix Beiderbecke

Way down Yonder in New Orleans

Irving Mills and his Hosty Totsy Gang

Strut Miss Lizzie

Sara Martin

Late Last Night

Collection privée

Little Bob

I Got Loaded Collection privée

The Jungle Band

Dog Bottom Collection privée

Robert Johnson

Hellound on my trail

The Dominoes

Sixty Minute Man

Howlin' Wolf

Back door man

Esther Philipps

Cheater Man

Little Milton

Who's cheatin' who

Frankie Ford

Cheatin' Woman