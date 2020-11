Antoine Berland nous propose cette semaine une Symphonie présidentielle, d'après un sondage des élections présidentielles américaines 2020.

Je veux tenter de rendre sonore le résultat du dernier sondage de l'élection présidentielle américaine. Entouré d'une partie de l'orchestre symphonique normand Opus 76, j'ai confié ma partition à 29 instrumentistes qui représenteront 29 états des Etats-unis. (L'idée initiale était de le faire avec 50 instrumentistes, pour représenter les 50 états, mais lors de l'enregistrement, seuls 29 instrumentistes étaient présents, ce sera donc pour cette fois une petite Amérique). Cette partition s'appuie exclusivement sur les pourcentages de vote. Pour donner un exemple plus concret, si la clarinette 1 représente l'état d'Alabama, et que le candidat gagnant obtient 53 %, alors la clarinette devra interpréter 53 fois la même note dans les 60 secondes de la pièce, chaque intervention de cette clarinette sera à intervalle régulier, s'approchant donc du fameux BPM (Battement Par Minute). Deux manières de jouer distinctes permettront d'identifier les deux candidats, les interprètes représentant Trump joueront un Do, et pour Biden un Sol. De ce fait, les pourcentages importants feront entendre un flux de notes, contrastant avec le silence représenté par l'autre candidat.

L'orchestre disposé de jardin à cour symbolisera géographiquement la carte des Etats-Unis d'Ouest en Est.

Arriverez-vous à découvrir le candidat phare uniquement avec vos oreilles ? Votre écoute musicale sera votre seul outil.

Un grand merci à l'orchestre symphonique Opus 76 et son chef d'orchestre Tristan Benveniste, un fabuleux bravo à toute l'équipe du Shed, Centre d'Art Contemporain de Normandie pour leur accueil de tous les possibles, notamment à Alexandre Delabrière et Jonathan Loppin.

Un immense remerciement à Benjamin Bonaventure pour sa présence, ses photos, prises de sons, taxi et coordination avec Le Shed.

Un grand merci à tous les électeurs américains qui ont contribué à cette composition sociologique.

L'orchestre OPUS 76