Dans une cuisine, trois joueurs de ping pong s'adonnent à un exercice bien particulier : faire résonner les ustensiles et construire une ambiance sonore faite de résonances. Antoine Berland nous propose un extrait de cette performance, entre maîtrise et provocation du hasard.

"Imaginez trois joueurs de ping pong dans une cuisine avec comme principale préoccupation : le son. Chaque ustensile de cuisine trouve alors facilement sa place sonore à travers de belles variétés de résonances et de fortes attaques percussives. Les balles de ping pong développeront alors leurs parcours à multiples rebonds musicaux sur poêles et casseroles aux 6 coins de la pièce.

Une performance enregistrée en trio, comme un plan séquence, en une seule prise de 57 minutes, avec de nombreuses balles de ping pong et ustensiles de cuisines résonnants, captée à Rouen en 2015 sur un enregistreur bas de gamme. Interprétation et conception en triangulaire sportive alliant maîtrise et provocation du hasard avec Paatrice Marchand, Vincent Van De Candelaere et Antoine Berland."

Vous entendrez ici un extrait choisi microscopique de 90 petites secondes, comme une partie éclair pour mieux revenir sur les enjeux sportifs et sonores de cet instant rebondissant !

Ping Pong Performance, pour trois joueurs avec balles de ping pong et ustensiles de cuisines résonnants

Enregistré à Rouen en 2015 avec un enregistreur bas de gamme.

Extrait choisi d'une pièce de Paatrice Marchand, Vincent Van De Candelaere et Antoine Berland, durant 57 minutes.