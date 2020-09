Du festival ManiFeste au festival de manifestations, il n'y a qu'un pas ! Tour du monde en voix et sons de manifestations en 90 secondes.

"Pour ne pas tout à fait prendre le terme « Manifeste » au pied de la lettre, et créer pour ainsi dire un festival de 90 secondes, j'ai voulu faire cohabiter six captations de manifestations que j'ai enregistré dans la rue à des époques et lieux différents, pour provoquer anachronismes et incohérences géographiques. "

1. Manifestation loi travail, rue de la république à Rouen (2017)

2. Le Titaf, carnaval pour enfants à Sotteville-Lès-Rouen (2019)

3. Feux d'artifice à Veules-lès-Roses (2014)

4. Parade du festival Rendez-vous chez nous à Ouagadougou, Burkina Faso (2016)

5. Manifestation Lycéenne, place Saint Marc à Rouen (2010)

6. Carnaval de Tilcara en Argentine (2018)

Antoine Berland, Les à propos n°2 : Manifeste