Antoine Berland s'est pris au jeu de demander à trois enfants, par téléphone, de répondre à ces deux questions : Qu'est-ce que le prix des lycéens ? Qu'est-ce que la musique contemporaine ?

Questionnements et hypothèses de conversations téléphoniques agrémentées de larsens et autres expériences sonores à partir de deux téléphones en mouvements et en haut parleur.

Merci aux trois enfants, Hannah, Tom et Nina, merci à leurs parents, merci à mon opérateur téléphonique pour mon forfait illimité.

- Antoine Berland