K7 retrouvaille n°2 : Ma première création mondiale

Les premiers pas d'Antoine Berland vers la musique contemporaine avec l'interprétation d'une pièce, « Aimer les étoiles » d'Anthony Girard, enregistrée sur K7.

« Aimer les étoiles » Anthony Girard

En CM2, je me suis cassé le bras droit dans la cour de récréation de l'école Michelet de Rouen en tentant d'éviter une plaque de verglas. Les examens approchant ma professeure de piano Geneviève Girard, attentionnée, propose à son mari compositeur (et directeur de Conservatoire de Rouen à l'époque) d'écrire pour l'occasion une pièce pour la main gauche seule. C'est peut-être ainsi que je découvre ce qu'est une commande ! Ce sont mes premiers pas vers la musique contemporaine, ou en d'autre termes, ma première création mondiale, jouée à l'examen et à plusieurs auditions au conservatoire !

Enregistrement k7, fait maison, par ma maman.

Merci à Genevieve et Anthony Girard.